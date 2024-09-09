Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

В Москве на маршрут вышел двухтысячный электробус, сообщил Сергей Собянин. Его собрали на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Он предназначен для работы на регулярных городских маршрутах. Его выпуск приурочен к столетнему юбилею регулярного автобусного движения в столице и Всемирному дню электротранспорта.

Юбилейный электробус будет работать на маршруте М3 "Серебряный Бор – Проспект Буденного", соединяющем северо-запад, центр и восток Москвы.

Экологически чистые и удобные электробусы постепенно приходят на смену автобусам. Мэр уточнил, что уже четверть парка наземного транспорта в столице – это электробусы российского производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.