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Новости

09 сентября, 17:30

Новости

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: более 75 млн поездок совершили пассажиры за год по МЦД-4

Новости часа: более 75 млн поездок совершили пассажиры за год по МЦД-4

Новости часа: почти 25% парка городского транспорта состоит из электробусов

Новости часа: в Москве на маршрут вышел 2000-й электробус

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2000-й электробус

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В Москве на маршрут вышел двухтысячный электробус, сообщил Сергей Собянин. Его собрали на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Он предназначен для работы на регулярных городских маршрутах. Его выпуск приурочен к столетнему юбилею регулярного автобусного движения в столице и Всемирному дню электротранспорта.

Юбилейный электробус будет работать на маршруте М3 "Серебряный Бор – Проспект Буденного", соединяющем северо-запад, центр и восток Москвы.

Экологически чистые и удобные электробусы постепенно приходят на смену автобусам. Мэр уточнил, что уже четверть парка наземного транспорта в столице – это электробусы российского производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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