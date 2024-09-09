09 сентября, 11:45Новости
Собянин: в Москве будет благоустроено 1,25 тысячи гектаров в рамках КРТ
В Москве будет благоустроено 1,25 тысячи гектаров в рамках комплексного развития территорий. В их число войдут 236 парков, зон отдыха и спортивных площадок. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Так, в Кунцеве обустроят прогулочные зоны внутри и около жилого квартала с детскими и спортивными площадками. Благодаря преобразованию неэффективно используемых территорий в столице будут созданы жилые и деловые кварталы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.