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09 сентября, 11:45

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Собянин: в Москве будет благоустроено 1,25 тысячи гектаров в рамках КРТ

Собянин: в Москве будет благоустроено 1,25 тысячи гектаров в рамках КРТ

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В Москве будет благоустроено 1,25 тысячи гектаров в рамках комплексного развития территорий. В их число войдут 236 парков, зон отдыха и спортивных площадок. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, в Кунцеве обустроят прогулочные зоны внутри и около жилого квартала с детскими и спортивными площадками. Благодаря преобразованию неэффективно используемых территорий в столице будут созданы жилые и деловые кварталы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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