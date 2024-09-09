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09 сентября, 13:15

Общество

Более 1,7 миллиона москвичей стали победителями программы "Миллион призов"

Более 1,7 миллиона москвичей стали победителями программы "Миллион призов"

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Более 1,7 миллиона москвичей стали победителями специальной программы "Миллион призов". В понедельник, 9 сентября, завершился третий, итоговый розыгрыш акции. Призы разыграли при помощи спецоборудования, выбор был случайный.

На призовые баллы претендовали участники электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Победители основного розыгрыша получат тысячу, три тысячи или пять тысяч баллов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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