Более 1,7 миллиона москвичей стали победителями программы "Миллион призов"

Более 1,7 миллиона москвичей стали победителями специальной программы "Миллион призов". В понедельник, 9 сентября, завершился третий, итоговый розыгрыш акции. Призы разыграли при помощи спецоборудования, выбор был случайный.

На призовые баллы претендовали участники электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Победители основного розыгрыша получат тысячу, три тысячи или пять тысяч баллов.

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