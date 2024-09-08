Победители акции "Миллион призов" могут обменять баллы в онлайн-сервисах

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Победители розыгрышей акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва" могут обменять призовые баллы в онлайн-сервисах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В каталоге партнеров программы представлены операторы связи и их цифровые экосистемы. Они предоставляют доступ в интернет и к цифровому телевидению, предлагают подписки на сервисы для прослушивания музыки, чтения книг и другое.

Также в каталоге партнеров указаны цифровые сервисы, помогающие экономить на покупках, получать повышенные бонусы и спецпредложения в магазинах. Например, баллы можно потратить на заказ в сервисе доставки продуктов и других товаров, а также готовой еды из ресторана. Более того, полученные призовые баллы москвичи могут направить на оформление заказа в маркетплейсе.

Кроме этого, победителям акции предлагают обменять баллы на подписки онлайн-кинотеатров. Сейчас в каталоге есть семь крупных площадок, которыми можно пользоваться на компьютере, умном телевизоре или телефоне. Они предлагают пользователям для просмотра российские и иностранные фильмы, сериалы, мультфильмы и различные шоу.

Также онлайн-кинотеатры предоставляют доступ к телеканалам и спортивным трансляциям, лекциям и спецпроектам. Многие площадки имеют функцию для настройки отдельного безопасного детского профиля с установлением возрастного ограничения, чтобы оградить от нежелательного контента.

Призовые баллы также можно обменять у партнера программы, предлагающего решения по киберзащите цифровых устройств. Эта продукция будет полезна для любого гаджета, подключенного к интернету, особенно на компьютерах детей и людей пожилого возраста. Спецпрограммы могут защитить персональные данные, а также обезопасить от действий злоумышленников и вредоносных программ.

В акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва" принимают участие совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице, которые онлайн голосуют на выборах депутатов до 20:00 8 сентября. Среди них разыгрываются призы в размере от 1 000 до 5 000 призовых баллов. Первый и второй розыгрыши прошли 7 и 8 сентября, третий состоится 9 числа.

Также некоторые участники дистанционного голосования получат гарантированные призы, если не выиграют с основном розыгрыше. Приз в тысячу баллов предусмотрен для тех, кто голосует онлайн в первый раз, и избирателей старше 60 лет.

Все, кто проголосует до 19:59 8 сентября, могут зарегистрироваться на розыгрыш дополнительных призов, победители которого получат скидки в размере 15 тысяч призовых баллов на приобретение промокода у партнеров категорий "Путешествия и культура", "Спорт" и "Техника для дома".

В столице идет третий день голосования на выборах депутатов в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и района Куркино. Москвичи, которые еще не приняли участие, могут сделать это до 20:00.

Победителями двух розыгрышей "Миллиона призов" уже стали 1 миллион 530 тысяч человек, которых определили случайным образом. Многие уже активировали уникальные коды для получения бонусов и их дальнейшего обмена. Желающие также могут направить свой приз в благотворительные организации.