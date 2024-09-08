Более 1,5 млн человек стали победителями двух розыгрышей "Миллиона призов"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Победителями двух розыгрышей "Миллиона призов" стали 1 миллион 530 тысяч человек, которых определили случайным образом. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Во втором розыгрыше участвовали москвичи, проголосовавшие на выборах депутатов МГД онлайн или через терминал на участке с 20:01 6 сентября до 20:00 7 сентября. У всех участников должна быть полная или стандартная учетная записью на mos.ru.

В основном этапе разыгрывались одна, три и пять тысяч бонусов, которые можно обменять на товары у партнеров программы, скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, а также на билеты в музеи и театры Москвы.

Тысячу баллов гарантированно начисляют жителям столицы, возраст которых превышает 60 лет, а также тем, кто принимает участие в онлайн-голосовании впервые, при условии, что они не победили в основном этапе.

Есть и дополнительные категории – "Путешествия и культура", "Спорт" и "Техника для дома". Здесь разыгрывается скидка в размере 15 тысяч баллов на товары и услуги у партнеров акции в указанных категориях. После двух розыгрышей дополнительные призы получили 13,5 тысячи участников.

Многие уже активировали уникальные коды для получения бонусов и их дальнейшего обмена. Желающие могут отправить их в благотворительные организации.

Узнать подробнее о программе "Миллион призов" можно по ссылке.

В столице идет третий день голосования на выборах депутатов в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и района Куркино. Москвичи, которые еще не приняли участие, могут сделать это до 20:00. Они могут отдать свой голос онлайн или через терминал на участке, а также воспользоваться бюллетенем по ранее поданному заявлению.

Выборный процесс продолжается в штатном режиме. С начала голосования специалисты успешно отразили 200 DDoS-атак, которые осуществлялись с более чем 2,7 тысячи IP-адресов.

