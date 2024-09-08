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08 сентября, 07:15

Политика

8 сентября станет заключительным днем голосования

8 сентября станет заключительным днем голосования

Более 12 тыс человек следят за ходом голосования на выборах в Москве

Третий день голосования за депутатов МГД стартует в Москве 8 сентября

Голосование в рамках выборов МГД проходит в штатном режиме

Новости часа: Собянин рассказал об открытии первого участка Троицкой линии метро

Новости часа: более 2,6 млн человек проголосовали на выборах депутатов МГД

Явка на выборах депутатов Мосгордумы за два дня превысила 33%

Московская система электронного голосования продолжает работать штатно

Свой голос на выборах депутатов Мосгордумы отдали почти 2,5 миллиона москвичей

В Центризбиркоме отметили высокую явку на выборах в Москве

8 сентября станет заключючительным днем голосования. Горожане выбирают депутатов Мосгордумы, в свою очередь, жители ТиНАО и Куркина – муниципальных депутатов.

Как сообщает горизбирком, за два дня проголосовали уже более 2,5 миллиона миллионов человек, явка превысила 33%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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