8 сентября станет заключительным днем голосования

8 сентября станет заключючительным днем голосования. Горожане выбирают депутатов Мосгордумы, в свою очередь, жители ТиНАО и Куркина – муниципальных депутатов.

Как сообщает горизбирком, за два дня проголосовали уже более 2,5 миллиона миллионов человек, явка превысила 33%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





