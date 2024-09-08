08 сентября, 07:15Политика
8 сентября станет заключительным днем голосования
8 сентября станет заключючительным днем голосования. Горожане выбирают депутатов Мосгордумы, в свою очередь, жители ТиНАО и Куркина – муниципальных депутатов.
Как сообщает горизбирком, за два дня проголосовали уже более 2,5 миллиона миллионов человек, явка превысила 33%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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