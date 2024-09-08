Третий день выборов в Москве начался в штатном режиме

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Третий и заключительный день выборов в Московскую городскую Думу, депутатов восьми муниципальных округов ТиНАО и округа Куркино начался в штатном режиме, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Ситуаций, которые могли бы оказать влияние на ход голосования, за вторые сутки не зафиксировано. По словам руководителя Штаба Вадима Ковалева, видеонаблюдатели всю ночь контролировали за все избирательные участками города.

Он сообщил, что за прошедшую ночь онлайн проголосовали порядка 100 тысяч москвичей.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина стартовали 6 сентября и продлятся до 8-го числа. Граждане могут отдать свой голос онлайн или прийти на избирательные участки, которые работают с 08:00 до 20:00.

К концу второго дня голосования свой выбор сделали свыше 2,6 миллиона жителей столицы. При этом онлайн проголосовали более 2,3 миллиона москвичей. Выборный процесс продолжается в штатном режиме. С начала голосования специалисты успешно отразили 200 DDoS-атак, которые осуществлялись с более чем 2,7 тысячи IP-адресов.

