Депутат МГД Головченко: Общественный штаб работает на высочайшем уровне

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Общественный штаб по наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы демонстрирует высочайший уровень. Об этом журналистам рассказал депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

"Работа Общественного штаба уже в который год демонстрирует высочайший класс, уровень наблюдения за выборами. Поэтому в этом году я не жду никаких сюрпризов ни в плохую, ни в хорошую сторону. Постоянство – признак мастерства", – сказал Головченко.

Он отметил, что наблюдатели находятся на своих местах.

"Все сосредоточены. Все хорошо", – подчеркнул депутат.

Головченко добавил, что сам является сторонником электронного голосования.

"Я ярый адепт секты электронного голосования, считаю, что за этим будущее", – пояснил парламентарий.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября.

На них доступно электронное голосование как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках города, где установлены специальные терминалы.

Одновременно с этим можно проголосовать с помощью бумажного бюллетеня. При этом москвичи, подавшие заявление для голосования таким образом, смогут сделать это только на избирательном участке по месту постоянной регистрации.

Уже более 500 тысяч человек приняли участие в электронном голосовании. Выборы продолжаются в штатном режиме.

Свой голос на выборах в Мосгордуму также отдал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он проголосовал на избирательном участке № 75 в Пресненском районе Москвы.