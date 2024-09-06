06 сентября, 10:45Политика
Председатель Госдумы Володин проголосовал на выборах в МГД
Фото: kremlin.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в Московскую городскую думу, передает телеграм-канал нижней палаты парламента.
Володин отдал свой голос на избирательном участке № 75 в Пресненском районе столицы.
Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина продлятся три дня – 6, 7 и 8 сентября. Жители столицы определят 45 депутатов по одномандатным округам.
Согласно последним данным, более 500 тысяч человек уже поучаствовали в электронном голосовании. Выборы продолжаются в штатном режиме. Также москвичи могут отдать свой голос при помощи ТЭГ на любом избирательном участке или с использованием бумажного бюллетеня – на участке по месту постоянной регистрации, по ранее поданному заявлению.
Более 12 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов в Москве