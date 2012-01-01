Москвичам рассказали, на что можно потратить баллы программы "Миллион призов"

6, 7 и 8 сентября 2024 года жители столицы будут выбирать депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов. Среди тех, кто голосует онлайн, пройдет десятая акция "Выбираем вместе – 2024" программы "Миллион призов". Подробнее о розыгрыше – в материале Москвы 24.

Как принять участие?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участниками призовой программы станут жители столицы, которые:



имеют полную учетную запись на сайте mos.ru;

на сайте mos.ru; получили СМС с уникальным кодом с 30 августа по 5 сентября;

проголосуют на выборах онлайн или через электронный терминал на избирательном участке.

Возможность участия в акции также можно проверить по ссылке.

Что разыгрывается?

Участник программы может выиграть 1 000, 3 000 и 5 000 баллов (один балл равен рублю). Также в этом году пользователи могут дополнительно поучаствовать в розыгрыше 15 000 баллов в одной из трех категорий:

"Путешествия и культура";

"Техника для дома";

"Спорт".

Важно: для этого нужно отдельно зарегистрироваться в разделе "Дополнительные призы".

Кроме того, москвичи, принимающие участие в электронном голосовании впервые, гарантированно получат 1 000 призовых баллов, если не станут победителями в основном розыгрыше. Такое же поощрение предусмотрено и для избирателей старше 60 лет: его они смогут потратить на товары в аптеках от партнеров.

Важно: при наличии обоих условий баллы не суммируются.

Как узнать результаты?

Ежедневные розыгрыши будут проходить с 7 по 9 сентября – победителям придет СМС с призовым кодом. Чтобы его активировать, нужно:



авторизоваться на сайте программы и выбрать функцию "Активировать код";

нажать на кнопку "Обменять баллы" и (или) "Выбрать подарок" и получить свой приз.

Обменять баллы на промокоды нужно в период с 7 сентября по 14 декабря 2024 года, а воспользоваться ими у партнеров – с 8 сентября до 15 декабря.

С 16 декабря все неиспользованные промокоды аннулируются.

Как можно потратить выигрыш?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На призовые баллы можно приобрести товары и услуги у более чем 270 партнеров, среди которых магазины, театры, аптеки и другие. Баллы можно потратить и на благотворительность.

На сегодняшний день жители столицы уже пожертвовали на поддержку участников спецоперации и пострадавших жителей Курской области более 17 миллионов баллов через благотворительный фонд "Народный Фронт. Все для Победы!", рассказал замглавы исполкома ОНФ Сергей Горбунов.

По его словам, программа "Миллион призов" становится серьезным подспорьем для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

"Это особенно важно сегодня, когда идет СВО и пострадавшим людям нужна помощь", – уточнил Горбунов.

Всего же с момента запуска программы в 2020 году москвичи перевели на благотворительность более 352 миллионов призовых баллов.