В МТПП напомнили, какие призы ждут победителей юбилейной акции "Миллиона призов"

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На пресс-конференции, посвященной юбилейной, 10-й акции программы "Миллион призов", которая состоялась в Московской торгово-промышленной палате, участники обсудили условия участия в акции, а также напомнили, какие призы ждут победителей. Об этом сообщается на сайте МТПП.

Акция #ВыбираемВместе2024-Москва традиционно пройдет на сайте ag-vmeste.ru. В ней смогут принять участие москвичи, проголосовавшие на выборах депутатов МГД VIII созыва с 6 по 8 сентября электронным способом – онлайн на elec.mos.ru или при помощи терминала на избирательном участке. Помимо этого, в них также должна быть стандартная или полная учетная запись на mos.ru.

Так, в основном розыгрыше можно будет выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов. При этом у проголосовавших онлайн будет преимущество – им предоставят больше возможностей для получения призовых баллов.

Например, они могут зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш призов и выбрать одну из трех категорий "Путешествия и культура", "Спорт" или "Техника для дома". Победителям начислят по 15 000 баллов, которые можно будет использовать в качестве скидки при приобретении промокода у одного из партнеров программы в выбранной категории.

В свою очередь, для проголосовавших на mos.ru, но не ставших победителями в основном розыгрыше акции, подготовят гарантированные призы в размере одной тысячи баллов. Однако их начислят только горожанам старше 60 лет и москвичам, впервые отдавшим голос онлайн.

Розыгрыши акции будут проводиться ежедневно с 7 по 9 сентября на сайте программы. Все выигранные призовые баллы можно обменять на рубли по схеме: 1 призовой балл равен 1 рублю. Обменять их можно у партнеров программы, среди которых торговые сети, маркетплейсы, магазины продуктов, одежды и специализированных товаров, столичные учреждения культуры, кафе и рестораны, аптеки и другие. Кроме того, в акции участвуют благотворительные фонды.

Всего с момента запуска программы в 2020 году москвичи перевели на благотворительность более 352 миллионов призовых баллов, рассказал замглавы исполкома ОНФ Сергей Горбунов.

По его словам, это говорит о том, что программа "Миллион призов" становится серьезным подспорьем для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

"Это особенно важно сегодня, когда идет СВО и пострадавшим людям нужна помощь", – уточнил Горбунов.

Он напомнил, что на сегодняшний день жители столицы пожертвовали на поддержку участников СВО и пострадавших жителей Курской области уже более 17 миллионов баллов через благотворительный фонд "Народный Фронт. Все для Победы!".

Такие организации составляют свыше 25% от общего числа партнеров программы. Например, на прошлой акции, которая была приурочена к президентским выборам, благотворительность вошла в топ-5 самых популярных поощрений программы "Миллион призов".

Выборы депутатов МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина пройдут 6, 7 и 8 сентября. За ходом голосования будут наблюдать 12 680 человек. Для безопасности ключ расшифрования результатов дистанционного голосования сначала разделят, а потом соберут вновь.

В рамках недавно прошедшего соцопроса выяснилось, что более 60% москвичей планируют голосовать на выборах дистанционно. Интерес к дистанционному голосованию особенно высок среди молодежи от 18 до 26 лет и среди людей в возрасте от 27 до 34 лет. В этих возрастных группах голосовать онлайн планируют 79 и 77% опрошенных соответственно. В свою очередь, очное голосование чаще всего выбирают москвичи в возрасте старше 60 лет.