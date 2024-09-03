В Общественном штабе заявили о готовности Москвы к выборам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве объявили о готовности к сентябрьским выборам. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев рассказал, что наблюдать за выборами будут 12 680 наблюдателей, которые уже прошли обучение.

"В дни голосования у всех наблюдателей будет работать специальное мобильное приложение: оно содержит не только структурированный раздел справочной информации с ответами на наиболее часто возникающие на УИКе вопросы, но и дает наблюдателям возможность оперативного получения консультаций по любым юридическим и организационным вопросам в режиме онлайн", – отметил Ковалев.

При этом начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что из-за популярности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) может возникнуть электронная очередь. По его словам, в таком случае можно подождать или проголосовать чуть позже.

Политолог, замруководителя Общественного штаба Александр Асафов подчеркнул, что, по данным исследовательской группы Russian Field, 61% москвичей планируют голосовать дистанционно. Интерес к ДЭГ особенно высок среди молодежи от 18 до 26 лет и среди людей в возрасте от 27 до 34 лет.

Москвичам будут доступны все способы голосования, уточнила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. По ее словам, на голосование при помощи бумажного бюллетеня подано уже 13 482 заявки.

"При этом мы понимаем, что число людей, проголосовавших таким способом, будет больше, ведь горожане, находящиеся, например, на лечении в стационарах или проходящие воинскую службу, тоже будут голосовать при помощи "бумаги", – добавила Кириллова, отметив, что, по прогнозам, количество таких избирателей будет порядка 200 тысяч.

Выборы депутатов МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина состоятся 6, 7 и 8 сентября. Электронно отдать голос можно будет на сайте elec.mos.ru либо на любом избирательном участке города при помощи терминала. Получить бумажный бюллетень получится по месту регистрации, но для этого потребуется подать соответствующее заявление до 2 сентября.