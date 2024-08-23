Тестовое голосование перед выборами в МГД прошло успешно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму прошло успешно. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Он поблагодарил всех, кто принял участие в тестовом голосовании.

"Для нас как для Общественного штаба по наблюдению за выборами главный успех – это отсутствие жалоб, отсутствие звонков. Все, кто принял участие в тесте, смогли это сделать, сделали разными способами", – сказал Ковалев.

Он отметил, что большинство участников проголосовали онлайн.

По словам Ковалева, во время тестирования удалось убедиться в корректности работы всех систем, задействованных в проведении выборов. Было протестировано онлайн-голосование, работа на участках и терминалы электронного голосования.

Кроме того, москвичам напомнили о возможности голосовать и при помощи бумажных бюллетеней.

Выборы депутатов пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Жителям столицы предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а проживающие в ТиНАО также будут голосовать за муниципальных депутатов.

Москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

