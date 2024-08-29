Процедура разделения ключа расшифрования ДЭГ в Москве пройдет 5 сентября

Ключ расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов Мосгордумы в столице разделят 5 сентября в 12:00. Такое решение было принято в ходе заседания Мосгоризбиркома, передает Агентство "Москва".

Секретарь МГИК Владимир Попов предложил, чтобы ключ расшифрования результатов голосования на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва, а также выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, назначенных на 8 сентября, разделили на пять частей.

Согласно принятому в ходе заседания Мосгоризбиркома решению, части ключа расшифрования, записанные на внешние носители, передадут на хранение члену Общественной палаты Москвы Александру Асафову, члену Общественной палаты Москвы, ректору МГЮУ имени Кутафина Виктору Блажееву, председателю Мосгоризбиркома Ольге Кирилловой, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, а также блогеру, члену Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Кириллу Шулике.

Процедуру сборки ключа расшифрования из частей расшифрования проведут 8 сентября после завершения дистанционного электронного голосования и электронного голосования.

Выборы депутатов в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. За этот период москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

В этот период число терминалов электронного голосования на избирательных участках в Москве увеличится. За счет такого решения принять участие в голосовании можно будет еще быстрее.

