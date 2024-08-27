Общественный штаб: тестовое голосование перед выборами в МГД прошло успешно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве подвели итоги тестового голосования, в котором приняли участие порядка 650 тысяч москвичей. Результаты показали, что оно прошло успешно.

В рамках голосования горожане ответили на вопрос, нужно ли принять в Москве собственный закон об обращении с безнадзорными животными.

"Ни один из предложенных вариантов ответов не набрал более 50% голосов. Поэтому считаю целесообразным продолжить обсуждение данной темы на площадке Общественной палаты Москвы, в составе которой есть рабочая группа по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных", – приводятся на сайте штаба слова его руководителя Вадима Ковалева.

В свою очередь, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал, что во время голосования москвичи могли отдать свой голос в режиме онлайн и на избирательных участках. Он отметил, что система смогла справиться с достаточно высокой нагрузкой. Голосование состоялось в штатном режиме, благодаря чему удастся обеспечить бесперебойную работу электронной системы, добавил Костырко.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова указала, что в день тестового голосования и в дни выборов горожанам доступны все способы голосования. Это можно сделать по ссылке https://elec.mos.ru/, при помощи терминалов электронного голосования (ТЭГ) или бумажных бюллетеней на участках. Для последнего способа голосования необходимо подать заявку на сайте mos.ru или в территориальной избирательной комиссии до 2 сентября.

По словам Кирилловой, в настоящее время подано 5 073 заявки.

Выборы депутатов в Москве состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года. За этот период москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

