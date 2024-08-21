Команда Собянина на выборах в МГД обсудила подготовку к электронному голосованию

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Экспертная сессия, посвященная новациям избирательной системы Москвы, прошла в общественном штабе "Единой России". Участники команды Сергея Собянина обсудили современные тенденции развития электронного голосования в дистанционном формате и на избирательных участках, сообщает Агентство "Москва".

Депутат Мосгордумы Александр Козлов отметил, что по опыту предыдущих кампаний большинство москвичей предпочитают голосовать онлайн. Поэтому он считает важным, чтобы система электронного голосования смогла выдержать любые нагрузки. Для проверки всех систем 23 августа запланировано тестирование, в котором могут поучаствовать все горожане.

В 2019 году в Москве впервые был применен формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ), напомнил председатель МГД Алексей Шапошников. По его словам, тогда им воспользовались порядка 10% жителей, участвовавших в голосовании. А на выборах мэра Москвы в 2023 году доля проголосовавших онлайн уже составила 81%.

Гендиректор ИВК "Альтернативные Решения – групп" Алексей Кучмин добавил, что система цифровых услуг и сервисов на портале mos.ru развивается с 2011 года. Сейчас, сказал он, на портале свыше 420 различных опций по решению повседневных задач. На mos.ru зарегистрированы 15,9 миллиона человек. Только за 2023-й они воспользовались разными сервисами 760 миллионов раз.

Горожане, голосующие дистанционно, становятся участниками акции "Миллион призов", подчеркнул президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. С его слов, москвичи могут выиграть баллы и потратить их на благотворительность, пополнение карты "Тройка", а также на получение скидки при покупке товаров и услуг у партнеров акции.



Однако внедрение электронных форматов голосования не отменяет необходимости качественной работы наблюдателей на участках, отметил руководитель исполкома столичного реготделения "Единой России" Максим Руднев. Он напомнил, как весной этого года люди пытались поджигать кабинки для голосования и заливать зеленкой урны. Для предупреждения таких действий исполком "Единой России – Москва" подготовил команду наблюдателей. Каждый из них прошел обучение и инструктаж.

Замруководителя исполкома московского реготделения "Единой России", член генсовета партии Ирина Елиферова указала, что хоть формат бумажного голосования постепенно пропадает, это, по ее словам, лишь поменяло форму, но не содержание работы наблюдателей.

В дни голосования, с 6 по 8 сентября, волонтеры "Молодой гвардии" будут следить за ситуацией в соцсетях. Центр мониторинга сделают на базе ситуационного центра, рассказал руководитель регионального штаба "Молодой гвардии Единой России" в Москве Александр Лебедев.

Лидер столичного отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов добавил, что дистанционное голосование полностью сняло проблему открепительных удостоверений и досрочного голосования. Сейчас, по его словам, десятки тысяч москвичей работают за пределами города, однако они все равно могут проголосовать на выборах и помочь определить будущее Москвы.

Выборы Москве пройдут с 6 по 8 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать депутатов Мосгордумы, а проживающие в ТиНАО будут голосовать за муниципальных депутатов.

Горожане определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

