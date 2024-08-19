Число ТЭГ увеличится на выборах 6–8 сентября в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На выборах, которые состоятся в Москве 6–8 сентября, увеличится количество терминалов электронного голосования, сообщается в официальном телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

За счет такого решения проголосовать можно будет еще быстрее. Такой возможностью могут воспользоваться все жители столицы, у которых есть активное избирательное право в рамках выборов. Тем, кто планирует проголосовать через ТЭГ, нужно будет иметь при себе паспорт, который необходимо отсканировать в терминале. При этом таким избирателям не нужно будет подходить к члену комиссии.

В настоящее время электронное голосование стало для москвичей привычным способом выражения своей позиции. Так, во время проведения выборов мэра города этим способом воспользовались 80% избирателей. В тот же период на избирательных участках Москвы впервые были установлены терминалы электронного голосования (ТЭГ).

ТЭГ, которые выдают избирателям электронные бюллетени, стали удобным способом выражения своей позиции. Благодаря им горожане могут проголосовать на любом из московских избирательных участков.

Ранее Общественный штаб сообщил, что тестирование системы электронного голосования пройдет в Москве в очном и дистанционном форматах 23 августа с 08:00 до 14:00. Принять в нем участие смогут все москвичи, достигшие совершеннолетия, с активным избирательным правом и постоянной регистрацией в столице.

В рамках сентябрьских выборов жителям столицы предстоит избрать депутатов Московской городской думы. При этом те, кто проживает в ТиНАО, будут голосовать за муниципальных депутатов.

Москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. Проголосовать можно будет как на избирательных участках, так и на mos.ru с 08:00 до 20:00 6–8 сентября.

