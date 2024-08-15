Тестовое голосование онлайн и на участках пройдет в Москве 23 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тестирование системы электронного голосования пройдет в столице в очном и дистанционном форматах 23 августа. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

Тестовое голосование пройдет с 08:00 до 14:00. Поучаствовать в нем смогут все москвичи, достигшие совершеннолетия, с активным избирательным правом и постоянной регистрацией в столице.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев рассказал, что в рамках тестирования сделать свой выбор можно будет онлайн на сайте elec.mos.ru или на участке с помощью терминалов электронного голосования или бумажных бюллетеней. При этом в качестве вопроса на тестовом голосовании выберут наиболее популярную и актуальную для города тему.

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко уточнил, что тестирование проводят, чтобы проверить корректность работы всех систем. По его словам, система электронного голосования зарекомендовала себя как надежный и современный механизм.

"Уверен, что и на предстоящих в сентябре выборах она также будет работать без сбоев. Однако традиционно мы проводим тестовое голосование, чтобы убедиться в корректности работы системы, создаем различные ситуации, которые могут возникнуть в дни голосования, и проверяем готовность системы справиться с различными нагрузками", – добавил Костырко.

Зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут также считает, что тестирование повышает вовлеченность жителей столицы в избирательный процесс.

Выборы депутатов в Москве пройдут в сентябре 2024 года. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а проживающие в ТиНАО также будут голосовать за муниципальных депутатов.

Москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

