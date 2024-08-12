Страница онлайн-голосования на выборах депутатов МГД открылась на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Страница онлайн-голосования к сентябрьским выборам депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино открылась на портале mos.ru. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Само онлайн-голосование пройдет на выборах с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября. Электронный бюллетень будет доступен совершеннолетним избирателям с постоянной регистрацией в Москве и полной учетной записью на mos.ru.

Кроме того, на странице elec.mos.ru состоится тестирование системы электронного голосования, а также перед выборами москвичи смогут подробнее узнать о грядущей избирательной кампании. Жители столицы при этом смогут убедиться, что их учетная запись подходит для онлайн-голосования, а также узнать, почему удобнее голосовать именно таким способом.

Более того, на сайте можно найти сведения о том, как защищены электронные голоса, чем будут заниматься выбранные депутаты и какие призы можно получить, если проголосовать онлайн. Так, голосующие онлайн или при помощи терминала электронного голосования смогут стать участниками акции #ВыбираемВместе2024 – Москва программы "Миллион призов".

Победители получат одну, три и пять тысяч призовых баллов. Их можно обменять на предложения от партнеров программы – например, на скидки в магазины, оплату чеков в кафе и ресторанах, билеты в культурные учреждения и многое другое. Также их можно пожертвовать благотворительному фонду или пополнить карту "Тройка".

При этом москвичи, которые собираются голосовать на elec.mos.ru, смогут поучаствовать в дополнительном розыгрыше, который будет проводиться с 20 августа по 8 сентября на странице акции. Его победители получат скидку в 15 тысяч призовых баллов на покупки у партнеров в одной из выбранных категорий: "Спорт", "Путешествия и культура" и "Техника для дома".

Для тех, кто ничего не выиграет в основном розыгрыше, все равно предусмотрены призы: по тысяче баллов начислят тем, кто впервые голосует на mos.ru, и избирателям старше 60 лет. Детали можно узнать на странице акции.

Выборы в Мосгордуму пройдут с 6 по 8 сентября, москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов в любой из трех дней.

