В Москве начали подготовку общественных наблюдателей к выборам в Мосгордуму

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В столице стартовала подготовка корпуса наблюдателей общественной палаты Москвы к сентябрьским выборам в Мосгордуму, передает телеграм-канал общественного штаба.

Обучение включит в себя онлайн-курс и занятия с наставниками в аудитории.

При этом церемонию открытия очного обучения наблюдателей посетил заместитель председателя столичной общественной палаты Михаил Швыдкой и выступил с напутственной речью.

"Ваше участие в корпусе наблюдателей – это не просто реализация вашего гражданского права, это высокая ответственность и значимый вклад в развитие демократических процессов в нашем городе", – отметил он.

Также Швыдкой подчеркнул, что благодаря наблюдателям голосование проходит прозрачно и легитимно.

Между тем московское отделение "Единой России" утвердило программу на выборах в МГД. Основой программы стали те наказы и предложения, которыми москвичи делились с участниками команды мэра столицы. Все поступившие пожелания, по словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, были учтены и тщательно проанализированы.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.