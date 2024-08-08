Московская "Единая Россия" утвердила программу на выборах в МГД

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Делегаты второго этапа XXX-й конференции московского городского регионального отделения политической партии "Единая Россия" утвердили программу на выборах в столичный парламент, пишет Агентство "Москва".

Основой программы стали те наказы и предложения, которыми москвичи делились с участниками команды мэра столицы. Все поступившие пожелания, по словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, были учтены и тщательно проанализированы.

"На выборы мы идем сильной командой и с четкой "народной" программой, которую сформировали вместе с москвичами <…> мы сформировали программу, в центре которой – житель нашего города, москвич", – сказал Шапошников.

Ключевыми пунктами программы стали завершение обновления системы столичного здравоохранения, развитие образования, увеличение транспортной доступности, развитие перспективных видов транспорта, расширение социальной поддержки, развитие волонтерства и улучшение цифровых сервисов Москвы.

В общем счете программа включила в себя 11 блоков, посвященных различным темам: экономика и промышленность, транспорт, здравоохранение, образование, культура, спорт, соцподдержка, туризм, цифровая экосистема.

Отдельные направления курировали депутаты МГД – врач Лариса Картавцева и режиссер Евгений Герасимов. Экораздел был составлен при поддержке гендиректора столичного зоопарка Светланы Акуловой, а предложениями по благоустройству занимался замначальника Мосжилинспекции Евгений Селиверстов.

Сабина Цветкова, руководитель НКО "Центр добрых дел", вместе с директором центра "Авангард" Дарьей Борисовой, руководителем центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатериной Раззаковой и лидером городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максима Джетыгенова курировала блок о расширении волонтерских и гуманитарных проектов.

"Мы всю свою работу строим именно на наказах жителей, их обращениях, вопросах, предложениях", – добавил лидер фракции в Мосгордуме Степан Орлов.

По его словам, работа над программой будет продолжаться. Другой депутат, Инна Святенко, уточнила, что за каждым из 350 положений федеральной программы стоит человек, а не ИИ.

"Это все сделал горожанин, который направил свои предложения и доверил "Единой России" использовать его личную инициативу для развития нашего города", – рассказала она.

Она указала, что все предложения, поступившие от горожан по всем 45 избирательным округам, являются деталями пазла, которые нужно сложить в единую концепцию по развитию города.

"В предстоящий период мы будем проводить сотни встреч с жителями и необходимо, чтобы они также ознакомились с программой", – заключила Святенко.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

Итоговое заседание программной комиссии по сбору наказов москвичей в программу партии состоялось 6 августа. По словам депутатов, главной целью участников команды мэра является такое формирование программы, чтобы она была по-настоящему "народной".

