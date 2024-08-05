В народной программе "ЕР" на выборах в МГД сделают акцент на развитии транспорта

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Партия "Единая Россия" на выборах в Московскую городскую Думу собирается сделать акцент на развитии транспорта. Такое решение было принято по результатам экспертной сессии, посвященной комплексному развитию транспортной системы Москвы, которая прошла 5 августа в штабе общественной поддержки. Об этом сказано на сайте партии.

Так, участники команды мэра обсудили меры, которые помогут жителям всех округов Москвы быстрее и проще добираться до любой точки города.

"Транспортная система Москвы сегодня по многим показателям является одной из лучших в мире. Сегодня столица России – №1 по темпам развитии рельсового каркаса в Европе", – заявила советник руководителя столичного Дептранса Сабина Цветкова.

Она уточнила, что в столице создан самый молодой в Европе парк наземного городского транспорта, а также возведено примерно 1 360 километров новых дорог, развязок, мостов и путепроводов.

При этом, по словам Цветковой, все проекты в области транспорта реализуются в рамках предложений москвичей. Она уточнила, что по данной сфере от жителей столицы поступает больше всего пожеланий. В связи с этим советник руководителя столичного Дептранса призвала учесть все эти идеи в народной программе.

Руководитель программной комиссии и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников добавил, что проверить реализацию всех проектов в области транспортной сферы можно по одному из ключевых критериев – экономии времени, которое пассажиры тратят в пути. Если в 2010 году дорога от МКАД до центра Москвы занимала в среднем 67 минут, то сейчас этот показатель снизился. В результате, как он утверждает, экономия жителей столицы ежегодно составляет до 7 дней в дороге.

Зампред Совфеда РФ Инна Святенко уточнила, что в 2010 году перед властями стояла цель – предотвратить транспортный коллапс, которую удалось успешно реализовать. Так, в рекордные сроки были воплощены в реальность проекты мирового уровня – МЦК, МЦД и БКЛ.

"Благодаря современным технологиям городской транспорт в Москве стал предсказуемым, доступным, комфортным и безопасным, что значительно улучшило качество жизни горожан", – подчеркнула она.

Затронул на встрече тему экологической безопасности транспорта руководитель региональной общественной приемной "Единой России" в Москве и депутат МГД Александр Семенников. По его словам, на данный момент основу транспортного каркаса Москвы составляет рельсовый транспорт, который является максимально безопасным для экологии. При этом в столичном метро курсирует уже примерно 75% поездов нового поколения.

"И одновременно Москва – это лидер в Европе по количеству электробусов, которых у нас уже свыше 1 800. Это позволило в короткий срок коренным образом снизить вредное воздействие на городскую атмосферу", – добавил он.

При этом власти также уделяют внимание и расширению маршрутной сети. Так, с начала года в столице открылись 30 новых и объединенных маршрутов наземного транспорта, которые связали жилые комплексы со станциями рельсового транспорта. Сейчас ими пользуются свыше 100 тысяч граждан, уточнил директор Московского Дома общественных организаций Алексей Лисовенко.

Депутат МГД Александр Козлов, представляющий интересы ТиНАО, заявил, что до конца года там обустроят Троицкую ветку метро, а также достроят участок хорды Солнцево – Бутово – Видное. Другой депутат от ТиНАО Валерий Головченко напомнил, что новая линия метро в перспективе будет вдобавок продлена еще на шесть станций и дойдет до Троицка.

Кроме того, лидер "ЕР" в МГД Степан Орлов и руководитель исполкома Московского реготделения партии Максим Руднев во время заседания обратили внимание на использование цифровых систем и нейросетей в системе управления дорожной ситуацией, которые уже постепенно внедряются в столице с 2022 года.

"Лидерство Москвы в развитии транспортной системы подтверждает и то, что столица принимает самое активное участие в федеральном проекте строительства высокоскоростной магистрали "Москва – Санкт-Петербург" и программе развития Центрального транспортного узла", – добавил координатор проекта "Безопасная столица" в Южном округе Москвы Александр Лиханов.

Подытоживая, он сообщил, что задача команды мэра – продолжить работу в этом направлении и добиться новых достижений в повышении качества жизни москвичей.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов анонсировал появление трех новых линии и 39 станций метро в Москве до 2030 года. Также, по его словам, в городе откроют девять новых и реконструированных станций МЦД.

По данным Дептранса, с 2011 года в столичном метро открыли 112 новых станций, появилось 2,5 миллиона новых пассажирских мест. Сеть метро за 13 лет выросла в 1,6 раза.

