Ликсутов: к 2030 году в Москве откроются три новые линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Три новые линии и 39 станций метро появятся в Москве до 2030 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также в городе откроют девять новых и реконструированных станций МЦД.

"Миллионы горожан получат станции рельсового каркаса рядом с домом. Поездки станут еще удобнее и быстрее", – сказал Ликсутов.

По данным Дептранса, с 2011 года в столичном метро открыли 112 новых станций, появилось 2,5 миллиона новых пассажирских мест. Сеть метро за 13 лет выросла в 1,6 раза.

Ранее стало известно, что строительство восьми станций Московского метрополитена планируется завершить к концу 2024 года. По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, в настоящее время у Депстроя находятся в работе 16 станций, из них 11 – на Троицкой линии, 3 – на Рублево-Архангельской и по одной – на Сокольнической ("Потапово") и Кольцевой ("Достоевская") линии.

Руководитель ведомства добавил, что по поручению Сергея Собянина осенью для пассажиров должен открыться участок Троицкой линии от "Новаторской" до "Тютчевской" с четырьмя станциями. Он подчеркнул, что к концу года планируется завершить строительство трех станций от "Тютчевской" до "Коммунарки".