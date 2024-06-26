Восемь станций метро запустят к концу года в Москве

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Строительство восьми станций Московского метрополитена планируется завершить к концу 2024 года. Об этом заявил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов, передает Агентство "Москва".

По словам Загрутдинова, в настоящее время у Депстроя находятся в работе 16 станций, из них 11 – на Троицкой линии, 3 – на Рублево-Архангельской и по одной – на Сокольнической ("Потапово") и Кольцевой ("Достоевская") линии.

Руководитель ведомства добавил, что по поручению Сергея Собянина осенью для пассажиров должен открыться участок Троицкой линии от "Новаторской" до "Тютчевской" с четырьмя станциями. Он подчеркнул, что к концу года планируется завершить строительство трех станций от "Тютчевской" до "Коммунарки".

Ранее в Дептрансе Москвы рассказали, что цифровые планшеты появились на всех стойках "Живое общение" в столичном метро. Такие устройства помогут пассажирам узнать о сервисах метрополитена, контакт-центре "Московский транспорт", новинках и акциях сувенирных магазинов и вакансиях городского транспорта. Также с помощью планшета можно написать отзыв, сообщить о неработающей стойке и посмотреть ближайшую открытую.

