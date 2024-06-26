Цифровые планшеты появились на всех стойках "Живое общение" в метро Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Цифровые планшеты появились на всех стойках "Живое общение" в столичном метро. Об этом Дептранс Москвы сообщил в телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что с помощью таких устройств пассажиры могут узнать о сервисах метро, контакт-центре "Московский транспорт", новинках и акциях сувенирных магазинов и вакансиях городского транспорта. Кроме того, используя цифровые планшеты, горожане могут оставить отзыв, сообщить о неработающей стойке и посмотреть ближайшую открытую.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что в мае цифровые планшеты внедрили в тестовом режиме на две стойки "Живое общение". Сейчас же их можно встретить на всех точках, подчеркнул вице-мэр.

Ранее сообщалось, что свыше 100 новых указателей появились на полу вестибюлей и платформ в столичном метрополитене. Элементы навигации изготовлены из термопластика. Также в 150 поездах теперь есть наддверные экраны, на которых пассажиры могут найти необходимые подсказки о своем маршруте.