Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Москвичи могут подать заявки на бумажные бюллетени по месту постоянной регистрации только до 2 сентября. Остальные смогут проголосовать электронно на любом избирательном участке или на elec.mos.ru, передает портал мэра и правительства столицы.

В личном кабинете на сервисе "Доступ к онлайн-голосованию" горожане смогут узнать, нужно ли им подавать заявление для получения бумажной бюллетени. Чтобы подать на нее заявку, необходимо на mos.ru перейти в раздел "Личные документы", где выбрать "Подача заявления на голосование при помощи бумажного бюллетеня на выборах 6–8 сентября 2024 года" или перейти к ней по прямой ссылке.

Это можно сделать и лично, обратившись с паспортом в территориальную избирательную комиссию. При одобрении заявки другие способы отдать свой голос на выборах станут недоступны. Однако в случае изменения планов москвичи могут отозвать свою заявку до 2 сентября.

Кроме того, на портале мэра доступна специальная карта, помогающая выбрать удобный избирательный участок или найти участок по месту постоянной регистрации. Еще одной ее функцией является построение маршрута до точки.

Помимо этого, горожанам будут доступны все способы голосования во время тестового режима. Он пройдет 23 августа с 08:00 до 14:00 онлайн на elec.mos.ru, а также на некоторых избирательных участках города.

Выборы депутатов в Москве пройдут 6, 7 и 8 сентябре 2024 года. Жителям столицы предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а проживающие в ТиНАО также будут голосовать за муниципальных депутатов.

Москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

8 сентября также станет единым днем голосования – 2024. В ЕДГ пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах РФ. Всего будет замещено свыше 35 тысяч мандатов, а принять участие в выборах смогут более 55 миллионов человек.