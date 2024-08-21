ЦИК отложил голосование на выборах депутатов в семи муниципалитетах Курской области

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Центризбирком РФ решил перенести сентябрьское голосование на выборах депутатов органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях в Курской области, передает ТАСС со ссылкой на слова заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева.

Голосование отложено в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове.

Согласно законодательству, ЦИК РФ вправе отложить на более поздний срок выборы федерального и регионального уровней, а также выборы на территориях двух и более муниципальных образований субъекта РФ при соответствующем обращении местного избиркома.

Ранее ЦИК РФ разрешил восьми приграничным регионам РФ – Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областям, Крыму, Севастополю и Краснодарскому краю – провести досрочное голосование с 28 августа.

8 сентября станет единым днем голосования – 2024. В ЕДГ пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах РФ. Всего будет замещено свыше 35 тысяч мандатов, а принять участие в выборах смогут более 55 миллионов человек.