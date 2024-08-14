Досрочное голосование может пройти в восьми приграничных регионах РФ

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Центризбирком России разрешил восьми приграничным регионам РФ – Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областям, Крыму, Севастополю и Краснодарскому краю – провести досрочное голосование с 28 августа. Об этом сообщается в пресс-службе ЦИК России.

Голосование можно будет провести на избирательном участке, дома или придомовых территориях, а также на территориях, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено, либо где отсутствует возможность организовать голосование в помещении для голосования.

Для включения в списки избирателей по месту нахождения в пределах своего избирательного округа необходимо подать заявление с помощью "Мобильного избирателя". При невозможности действия можно обратиться в участковую комиссию по месту нахождения вплоть до дня голосования.

В свою очередь, зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что ЦИК обеспечивает реализацию и защиту избирательных прав граждан РФ.

"Нам представляется, что сейчас <...> в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан РФ, реализации и защиты избирательных прав граждан могут быть установлены особенности подготовки и проведения выборов", – цитирует его "Интерфакс".

В конце июня стало известно, что на территории вышеперечисленных регионов в рамках сентябрьских выборов будет использоваться придомовое голосование. Кроме того, дополнительное голосование в трех одномандатных округах будет проводиться на протяжении трех дней.

8 сентября станет Единым днем голосования – 2024 (ЕДГ). В ЕДГ пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах РФ. Всего будет замещено свыше 35 тысяч мандатов, а принять участие в выборах смогут более 55 миллионов человек.

