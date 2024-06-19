Придомовое голосование будет использоваться на выборах в регионах РФ в сентябре

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В рамках сентябрьских выборов на территории восьми регионов России будет использоваться придомовое голосование. Соответствующее решение было принято в рамках заседания ЦИК РФ, которое состоялось 19 июня, сообщает ТАСС.

Кроме того, в ходе заседания было решено, что дополнительное голосование в рамках осенних выборов в Госдуму в трех одномандатных округах будет проводиться на протяжении трех дней, заявила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.

В соответствии с постановлением ЦИК, голосование пройдет с 6 по 8 сентября 2024 года. Довыборы состоятся в Хакасском одномандатном избирательном округе № 35, Унечском одномандатном избирательном округе № 78 (Брянская область), а также Южном одномандатном избирательном округе № 152 (Ростовская область).

Памфилова также напомнила, что голосование в течение трех дней впервые стали организовывать в период пандемии. На тот момент целью такого решения было обеспечение безопасности избирателей.

Однако со временем стало понятно, что такой формат удобен для россиян, поскольку у них появилась возможность для более комфортного планирования своего участия в голосовании.

Ранее сообщалось, что в сентябре на каждом избирательном участке Москвы установят больше терминалов электронного голосования. Это позволит избежать очередей даже в пиковые моменты выборов. Благодаря нововведению избирателям не придется подходить к члену избирательной комиссии, россияне смогут сразу направиться к терминалу после проверки паспорта на входе.

