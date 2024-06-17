МГИК утвердил список кандидатов в депутаты от ЕР, КПРФ и КПКР на выборах в Мосгордуму

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила список кандидатов в депутаты, которые будут представлять партии "Единая Россия", КПРФ и КПКР на выборах в Московскую городскую думу. Соответствующее решение было принято во время заседания МГИК в понедельник, 17 июня.

"Заверить список кандидатов в депутаты Московской городской думы VIII созыва в количестве 45 человек, выдвинутых избирательным объединением московским городским региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия" по одномандатным избирательным округам", – приводит РИА Новости слова члена МГИК Римы Кузнецовой.

Кроме того, в рамках заседания МГИК был утвержден список кандидатов на выборы от КПРФ в количестве 45 человек по одномандатным избирательным округам. Перечень кандидатов в депутаты, составленный партией Коммунистическая партия Коммунисты России, также был утвержден в числе 25 человек по тому же принципу.

Все эти решения получили единогласную поддержку.

Выборы в Московскую городскую думу состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года. В ходе голосования жители столицы должны будут определить 45 депутатов по одномандатным округам.

Ранее политический консультант Алексей Ярошенко заявил, что конкуренция на выборах в Московскую городскую думу составит около семи-восьми человек на место. Он отметил, что об этом свидетельствуют в том числе праймериз "Единой России", где из 45 округов в среднем пять-шесть претендентов боролись в рамках предварительного голосования за право выдвигаться на выборы от партии.