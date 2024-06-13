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13 июня, 17:33

Мэр Москвы

Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России" на выборы в Мосгордуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поддержал кандидатов, которые будут представлять партию "Единая Россия" ("ЕР") на выборах нового созыва Московской городской думы, и обсудил с ними ключевые программы и планы развития города, пишет Агентство "Москва".

"Москвичи будут оценивать и вас, и меня, и всю нашу большую команду, как мы с вами поработали последние пять лет, что достигали, что не удалось сделать. И конечно, мы должны понимать, куда двигаемся дальше и какие задачи перед собой ставим", – рассказал мэр города.

Претендентов отбирали через процедуру предварительного голосования, напомнил секретарь Московского городского регионального отделения партии, вице-спикер ГД РФ Петр Толстой. Он подчеркнул, что такой формат "ЕР" использует уже 15 лет.

"В этом году свыше 430 000 москвичей помогли "Единой России" сформировать сильную команду кандидатов", – сказал Толстой.

Выборы в Московскую городскую думу восьмого созыва пройдут с 6 по 8 сентября. Партийцы уже утвердили список выдвиженцев, поэтому "ЕР" стала первой среди парламентских партий, кто выдвинул претендентов на все 45 одномандатных округов столицы.

Так, в их число вошли:

  • председатель МГД Алексей Шапошников;
  • член Совфеда от Мосгордумы Инна Святенко;
  • глава фракции "ЕР" Степан Орлов;
  • замгендиректора ВГТРК Андрей Медведев;
  • ветеран КТО на Северном Кавказе Аркадий Корольков;
  • космонавты Олег Артемьев и Антон Шкаплеров;
  • директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская;
  • спортивные чемпионки Мария Киселева и Ольга Зайцева;
  • музыкант Родион Газманов и многие другие.

С полным списком кандидатов "Единой России" можно ознакомиться по ссылке.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября

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