13 июня, 17:33Мэр Москвы
Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России" на выборы в Мосгордуму
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин поддержал кандидатов, которые будут представлять партию "Единая Россия" ("ЕР") на выборах нового созыва Московской городской думы, и обсудил с ними ключевые программы и планы развития города, пишет Агентство "Москва".
"Москвичи будут оценивать и вас, и меня, и всю нашу большую команду, как мы с вами поработали последние пять лет, что достигали, что не удалось сделать. И конечно, мы должны понимать, куда двигаемся дальше и какие задачи перед собой ставим", – рассказал мэр города.
Претендентов отбирали через процедуру предварительного голосования, напомнил секретарь Московского городского регионального отделения партии, вице-спикер ГД РФ Петр Толстой. Он подчеркнул, что такой формат "ЕР" использует уже 15 лет.
"В этом году свыше 430 000 москвичей помогли "Единой России" сформировать сильную команду кандидатов", – сказал Толстой.
Выборы в Московскую городскую думу восьмого созыва пройдут с 6 по 8 сентября. Партийцы уже утвердили список выдвиженцев, поэтому "ЕР" стала первой среди парламентских партий, кто выдвинул претендентов на все 45 одномандатных округов столицы.
Так, в их число вошли:
- председатель МГД Алексей Шапошников;
- член Совфеда от Мосгордумы Инна Святенко;
- глава фракции "ЕР" Степан Орлов;
- замгендиректора ВГТРК Андрей Медведев;
- ветеран КТО на Северном Кавказе Аркадий Корольков;
- космонавты Олег Артемьев и Антон Шкаплеров;
- директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская;
- спортивные чемпионки Мария Киселева и Ольга Зайцева;
- музыкант Родион Газманов и многие другие.
С полным списком кандидатов "Единой России" можно ознакомиться по ссылке.
Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября