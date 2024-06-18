Электронное голосование позволяет избегать очередей на избирательных участках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В сентябре на каждом избирательном участке установят больше терминалов электронного голосования, поэтому даже в пиковые моменты выборов там не будет очередей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря нововведению гражданам не придется подходить к члену избирательной комиссии, избиратели смогут сразу направиться к терминалу после проверки паспорта на входе.

Кроме того, на электронное голосование не нужно предварительно регистрироваться. Форма цифрового бюллетеня схожа с бумажным, то есть она будет понятна избирателям, которые прежде не голосовали электронно. Более того, разработчики адаптируют систему для специальных программ, которые используют люди с нарушениями зрения и моторики при работе с компьютером.

На mos.ru отметили, что в основе системы электронного голосования лежит блокчейн. Благодаря этому все действия избирателей полностью анонимны и дважды зашифрованы. Они записываются в блоки данных в случайном порядке и хранятся на разных компьютерах. При этом блоки связаны цифровыми отпечатками: попытка изменения информации в блокчейне отразится в других частях системы.

Благодаря обзерверу (сервису, работающему во время выборов. – Прим. ред.) можно следить за правильностью и непрерывностью записи данных в блокчейне. Сервис обеспечит прозрачность голосования в электронном формате. Помимо этого, система устойчива к кибератакам и способна выдерживать беспрецедентные нагрузки.

Выборы в Мосгордуму состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года. В ходе голосования москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

Ранее Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила список кандидатов в депутаты, которые будут представлять фракцию "Единая Россия", КПРФ и КПКР на выборах в Мосгордуму. Все эти решения получили единогласную поддержку.