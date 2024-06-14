На mos.ru появился раздел о выборах депутатов Московской городской думы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На mos.ru появился раздел по выборам депутатов Мосгордумы, которые пройдут с 6 по 8 сентября.

Пользователи смогут узнать, как принять участие в электронном голосовании, какие технологии обеспечивают анонимность и прозрачность его проведения, а также как защищены голоса избирателей.

Кроме того, получить информацию о выборах можно на сайте Московской городской избирательной комиссии.

Трехдневные выборы депутатов Мосгордумы пройдут в столице в сентябре. Принять участие в голосовании онлайн или на участке смогут все совершеннолетние москвичи. Проверить, какие способы голосования доступны, поможет специальный сервис, который заработает в личном кабинете на портале mos.ru.

Принять участие в онлайн-голосовании можно с любого устройства с доступом в интернет. Получить электронный бюллетень можно с 08:00 6 сентября до 19:59 8 сентября. Избирательные участки будут работать с 6 по 8 сентября с 08:00 до 20:00.

Ранее Сергей Собянин поддержал кандидатов, которые будут представлять партию "Единая Россия" ("ЕР") на выборах нового созыва Московской городской думы, и обсудил с ними ключевые программы и планы развития города. Претендентов отбирали через процедуру предварительного голосования.