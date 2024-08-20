Москвичи на тестовом голосовании решат, нужен ли закон о безнадзорных животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители Москвы могут выразить свою позицию о необходимости регионального закона, определяющего порядок обращения с безнадзорными животными, на тестовом голосовании перед сентябрьскими выборами. Оно пройдет 23 августа с 08:00 до 14:00, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Сейчас в городе действует федеральная норма об отлове, стерилизации, вакцинации и возвращении на волю бездомных животных. При этом в 2023 году Госдума приняла закон, наделяющий субъекты РФ правом самостоятельно определять порядок обращения с ними. Внутренние документы уже приняли Астраханская и Магаданская области, Алтайский и Забайкальский край, Республика Тыва и другие регионы. В каждом из них действуют свои правила, однако их главная цель – защита людей от агрессивных и больных бродячих животных.

Высказать свое мнение о необходимости принятия подобного закона в Москве смогут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице. У обладателей полной учетной записи на mos.ru есть возможность отдать свой голос дистанционно на elec.mos.ru. Также в городе будут работать избирательные участки, где горожане смогут проголосовать при помощи специального терминала или бумажного бюллетеня. Для этого понадобится паспорт.

Ход голосования 23 августа будет подобен тому, что предусмотрен на выборах 6–8 сентября. В бюллетене необходимо поставить отметку напротив выбранного варианта ответа на предложенный вопрос. Завершается электронное голосование нажатием кнопки "Проголосовать". Затем анонимный цифровой голос несколько раз пройдет зашифровку и отправится в блокчейн – точно так же, как на выборах. Бумажный бюллетень же нужно опустить в избирательный ящик.

Тестовое голосование проводится за несколько недель до выборов. В это время специалисты проверят электронную систему, корректность всех процессов и функций. Москвичи не только выразят свою позицию по поводу важного для города вопроса, но и помогут выявить уязвимые места в системе.

Кроме того, в ходе тестового голосования пройдут стресс-тесты для проверки поведения и стабильности системы при возможных непредвиденных обстоятельствах. Для этого специалисты могут искусственно создавать проблемы со связью и высокие нагрузки, отключать электричество и имитировать помехи. Разработчики убедятся, что резервные технологии справляются, а голоса записываются. Если же будет необходимость наладить некоторые функции системы, специалисты смогут это сделать до начала голосования на сентябрьских выборах.

Выборы в Москве будут проходить три дня – с 6 по 8 сентября. Горожанам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а проживающие в ТиНАО будут голосовать за муниципальных депутатов.

Москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

