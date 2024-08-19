Москвичам рассказали о доступных способах голосования на сентябрьских выборах

С 6 по 8 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО, а также района Куркино. Отдать свои голоса можно несколькими способами.

Так, горожане с полной учетной записью на портале mos.ru смогут проголосовать с планшета, смартфона или компьютера. Вдобавок к этому, сделать свой выбор можно с помощью терминалов электронного голосования. Избиратель должен быть совершеннолетним, иметь паспорт и постоянную прописку в Москве.

Кроме того, москвичи могут проголосовать на дому. Это право есть у тех, кто не может лично прийти на участок из-за болезни, инвалидности и по другим уважительным причинам. Для этого необходимо заранее подать заявку в УИК по месту регистрации избирателя. Также москвичи могут проголосовать на дому с помощью переносных терминалов электронного голосования. Для этого нужно заранее подать заявление на mos.ru или в ТИК.

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