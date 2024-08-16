Команда Собянина на выборах в МГД включит в программу проекты поддержки ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Члены команды Сергея Собянина, принимающие участие в конвое в качестве волонтеров, провели встречи с жителями и добровольцами в Донецке и Мариуполе. В ходе одной из них было принято решение о включении в народную программу "Единой России – Москва" проекты поддержки ДНР. Об этом сообщается на сайте "ЕР".

Одним из них стала программа социокультурной реабилитации детей Донецкой республики, столкнувшихся с последствиями военных действий. По словам руководитель исполкома столичного реготделения "ЕР" Максима Руднева, курировать этот проект будет координатор "Женского движения Единой России" в Москве Ирина Елиферова. Также к нему уже подключилась глава Совета Федерации РФ Инна Святенко.

Она уточнила, что к программе будут привлекать детских психологов, педагогов, организаторов, которые помогут детям справиться с переживаниями и эмоционально восстановиться

В свою очередь, участник ветеранского движения подразделений спецназа Росгвардии Александр Лиханов предложил также включить проект по реабилитации бойцов, возвращающихся из зоны СВО. Он уточнил, что военным необходимо создать рабочие и бытовые условий, а также системы психологической поддержки.

"Это очень важный пласт работы, локомотивом которой должна выступить партия", – подчеркнул Лиханов.

Помимо этого, при подготовке ко встречам волонтеры "Женского движения Единой России" доставили крупную партию лекарств для пациентов ДНР, передали через общественную приемную главы "ЕР" Дмитрия Медведева партию маскировочных сетей, которые связали московские активисты, а также игрушки для многодетных семей.

Ранее конвой "Женского движения Единой России" передал 20 тонн гуманитарных грузов и медикаментов военным госпиталям Донецкой Народной Республики. Кроме того, в ДНР прибыла целая фура мебели и медицинского оборудования.

Ответственность за распределения лекарств и оборудования возьмет на себя координатор сбора гуманитарной помощи и давний друг команды "Женского движения" Москвы – волонтер команды "СВОи", мать четверых участников спецоперации Татьяна Ходыч.