Кандидаты в МГД от команды Собянина рассказали о поддержке Курской области

Фото: телеграм-канал "ЕРМосква"

Участники команды Сергея Собянина обсудили меры поддержки бойцов спецоперации (СВО) и мирных жителей новых регионов и приграничных территорий России в понедельник, 12 августа, в штабе общественной поддержки "Единой России", сообщается на сайте партии.

Одной из важных тем, которые обсуждались в ходе встречи, стали новые волонтерские проекты, направленные на оказание поддержки населения Курской области, которое пострадало в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Когда тысячи жителей приграничных районов Курской области были срочно эвакуированы из зоны боевых действий, а в Брянской и Белгородской областях объявлен режим КТО, мы просто не имеем права оставаться в стороне. Команда мэра должна принять самое активное участие в гуманитарной работе партии", – подчеркнула в ходе встречи зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко.

При этом на прошлой неделе, 8 августа, в Курск была направлена первая партия гуманитарной помощи, предназначенная для жителей, которых эвакуировали из районов, где в настоящее время идут боевые действия.

В состав гуманитарного конвоя вошли семь машин с электрогенераторами, питьевой водой и необходимыми вещами. Они были собраны москвичами при поддержке волонтеров "Женского движения "Единой России", напомнил глава программной комиссии партии, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он также отметил, что совместно с руководителем исполкома реготделения партии Максимом Рудневым и гендиректором ИВК "Альтернативные Решения-групп" Алексеем Кучминым оказал помощь в загрузке машины и пожелал волонтерам, участвующим в поездке, удачи в дороге.

Руднев уточнил, что на базе окружных, районных и городского исполкомов московского отделения "Единой России" 12 августа стартовал сбор гуманитарной помощи для Курска в спецпунктах. В свою очередь, координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО, заместитель декана Высшей школы экономики Александр Лиханов отметил, что сейчас идет формирование конвоя, который направится в Курск на следующий день.

Вместе с тем в Курскую область поедет лидер столичного отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов. Он собирается принять участие в волонтерской работе, направленной на поддержку бойцов СВО и мирных жителей.

"Нельзя оставаться в стороне. Спасти людей и помочь им справиться с бедой, которая пришла на российскую землю – это сейчас самая важная задача. Фактически ежедневно к нам поступают от москвичей просьбы и наказы усилить эту работу", – рассказал он.

Участники встречи также подтвердили, что в рамках дворовых встреч получили наказы о расширении гуманитарной миссии "Единой России". Речь в данном случае идет и об оказании помощи жителям Курской области.

Так, большое количество наказов поступает директору центра военно-патриотического воспитания молодежи Дарье Борисовой, советнику главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максиму Ликсутову, Сабине Цветковой, руководителю волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерине Раззаковой, директору Академического театра Российской Армии Милене Авимской и Джетыгенову.

В свою очередь, депутат Мосгордумы Александр Семенников обратил внимание, что значительное число обращений, связанных с гуманитарной миссией, поступает от жителей столицы также по линии региональной общественной приемной "Единой России".

Кроме того, участницы "Женского движения" – депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, директор территориального центра соцобслуживания "Коломенское" Ольга Мельникова и директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева – выступили с инициативой о включении в программу партии проектов социокультурной реабилитации детей, столкнувшихся с последствиями военных действий.

Между тем в 14 штабах "Москва помогает" продолжается сбор помощи для пострадавших жителей Курской области. В скором времени волонтеры отправят необходимые товары, в том числе продукты питания, одежду, средства личной гигиены, хозяйственные товары и многое другое.