Минпромторг: в Курскую область отгружены продовольственные наборы и вещи

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Минпромторг России ведет работу с промпредприятиями и ретейлом по поставкам необходимой продукции в Курскую область, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга.

В ведомстве отметили, что по поручению первого зампредседателя правительства РФ Дениса Мантурова была развернута оперативная работа по поставкам необходимой продукции на территорию Курской области. В Минпромторге подчеркнули, что производители и представители торговых сетей уже активно включились в работу.

По данным Минпромторга, предприятия, торговые сети и маркетплейсы РФ на безвозмездной основе отгрузили продукты питания и сухпайки, средства личной гигиены, одноразовую посуду, комплекты постельного белья и спальных принадлежностей, воду в бутылках, детское питание и другие другие необходимые продовольственные и непродовольственные вещи.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с Вооруженными силами Украины. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Общие потери ВСУ на курском направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера. По последним данным, в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.