Кандидаты в МГД от команды Собянина обсудили новые проекты поддержки бойцов СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Встреча, посвященная новым проектам поддержки бойцов спецоперации (СВО) и мирного населения новых регионов России, состоялась в общественном штабе "Единой России" в понедельник, 12 августа, сообщается на сайте партии.

В течение недели в зону СВО будет направлен 25-й гуманитарный конвой "России". Волонтерами в рамках этой поездки станут члены команды Сергея Собянина. Они должны будут обсудить с бойцами, представителями администраций регионов и "Единой России" ДНР, Херсонской и Запорожской областей новые форматы реализации гуманитарной миссии.

За время, прошедшее с начала СВО, московское отделение фракции "Единая Россия" успела доставить свыше 6 тысяч тонн гуманитарных грузов. Так, на текущей неделе помощь в зону СВО доставят активисты "Женского движения".

По данным партии, москвичи уже собрали для участников спецоперации более 40 тонн гуманитарных грузов. В состав груза вошла новая техника, средства связи и радиоэлектронной борьбы, коптеры, мотоциклы, багги и материалы, необходимые для строительства укреплений. Маршрут гуманитарной миссии проложен по территориям Курской области, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Из числа участников команды мэра в качестве волонтеров с гуманитарным конвоем в зону СВО поедут глава исполкома Московского городского реготделения "Единой России" Максим Руднев, координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Александр Лиханов и директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко.

"Наша миссия в этой поездке состоит еще и в том, чтобы встретиться с активистами "Единой России" из Курска, Донецка, Токмака, Геническа и Железного порта. Планируем обсудить форматы поддержки жителей регионов. По итогам поездки эти проекты также войдут в программу команды мэра", – отметил Руднев.

Он также напомнил, что московская "Единая Россия" помогает населению новых регионов с первых дней ведения СВО. Так, в зону спецоперации из Москвы в зону спецоперации выезжали не только гуманитарные конвои, но и более 500 машин, груз для которых составляли активисты районных и окружных отделений партии. Кроме того, партия оказывала адресную поддержку двум тысячам семей, которые живут на территории новых регионов.

В поездку также отправятся двое участников команды Собянина, которые недавно уже приезжали в зону СВО. Некоторое время назад Лиханов посетил Херсонскую область. В свою очередь, Лисовенко провел две недели в Токмаке и побывал в укреплениях, которые были созданы бойцами Гвардейского мотострелкового полка 1430.

"В зоне СВО сейчас находится много наших земляков, которые воюют, следят за правопорядком, восстанавливают разрушенные здания, мосты и дороги, строят укрепления. Нам важно встретиться с ними и собрать наказы для нашей программы по развитию Москвы, а также обсудить, какие проекты поддержки спецоперации принесут максимум пользы", – подчеркнул Лисовенко.

Между тем Минпромторг России ведет работу с промпредприятиями и ретейлом по поставкам необходимой продукции в Курскую область. В ведомстве подчеркнули, что производители и представители торговых сетей уже активно включились в работу.