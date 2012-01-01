В штабах "Москва помогает" идет сбор помощи для жителей Курской области

В Москве организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, которые пострадали в результате атаки ВСУ. Все необходимое можно принести в специальные штабы, организованные в разных частях столицы. Где они находятся и какую помощь там принимают, расскажем в нашем материале.
Где принимают помощь?
Гуманитарную помощь для жителей Курской области можно принести в любой из штабов "Москва помогает". Об этом рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
Штабы находятся по 14 адресам:
- ВАО, Фортунатовская улица, дом 14
- ЗелАО, город Зеленоград, корпус 239
- САО, Ленинградский проспект, дом 5, строение 1
- САО, Петрозаводская улица, дом 18, корпус 1
- СВАО, улица Вересковая, дом 5
- СЗАО, улица Маршала Новикова, дом 5
- ЮЗАО, Остафьевская улица, дом 8, корпус 2
- ЦАО, Ленинский проспект, дом 6, строение 3
- ЦАО, Страстной бульвар, дом 15/29, строение 1
- ЦАО, улица Бакунинская, дом 100, строение 6
- ЮАО, Варшавское шоссе, дом 76, корпус 2
- ЮВАО, 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1
- ЮЗАО, улица Винокурова, дом 2
- ЮЗАО, Севастопольский проспект, дом 61, корпус 1
О графике работы каждого пункта можно подробнее узнать на сайте, а также позвонив на горячую линию: +7 499 170-02-25.
Чем помочь?
В штабах "Москва помогает" принимают большое количество вещей – от средств личной гигиены до детских смесей и бытовой техники.
Продукты длительного хранения:
В том числе это могут быть крупы, макароны, консервы, чай, кофе, сахар. Для детей просят приносить каши, пюре, соки, сухие смеси – молочные и безмолочные (от нуля до трех лет). Важно, чтобы срок годности продуктов составлял не менее трех месяцев.
Одежда:
Нужны новые вещи для взрослых и детей от нуля до 14 лет.
Предметы личной гигиены и средства индивидуальной защиты:
Это шампуни, зубные пасты и щетки, гели для душа, кусковое мыло и туалетная бумага. Кроме того, нужны товары для ухода за детьми и лежачими пожилыми – салфетки, очищающие пенки, подгузники и впитывающие пеленки. Плюс, это медицинские маски, антисептики и перчатки.
Постельные, душевые пренадлежности и бытовая техника:
Здесь требуются одеяла и подушки, постельное белье, полотенца и резиновые тапочки. Техника же включает электрочайники, небольшие холодильники и бытовые удлинители.
Детские канцелярские принадлежности и посуда:
Кроме того, волонтеры просят приносить книги, раскраски, игрушки и так далее, а также пластиковую посуду, пустышки и детские бутылочки.
При этом сбором гуманитарной помощи поддержка Москвы не ограничивается. Ранее Сергей Собянин сообщил, что при участии города в Курской области обустроили 24 пункта временного пребывания со всем необходимым, где могут жить до 20 тысяч человек. Кроме того, для оказания помощи региону столичные власти выделили 1 000 сотрудников комплекса городского хозяйства Москвы и 345 единиц техники. Все службы будут работать там столько, сколько нужно, подчеркнул Собянин.