В штабах "Москва помогает" идет сбор помощи для жителей Курской области

В Москве организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, которые пострадали в результате атаки ВСУ. Все необходимое можно принести в специальные штабы, организованные в разных частях столицы. Где они находятся и какую помощь там принимают, расскажем в нашем материале.

Где принимают помощь?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гуманитарную помощь для жителей Курской области можно принести в любой из штабов "Москва помогает". Об этом рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.





Екатерина Драгунова председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Оказать посильную помощь могут как обычные москвичи, так и представители бизнеса, городских организаций.

Штабы находятся по 14 адресам:

ВАО, Фортунатовская улица, дом 14

ЗелАО, город Зеленоград, корпус 239

САО, Ленинградский проспект, дом 5, строение 1

САО, Петрозаводская улица, дом 18, корпус 1

СВАО, улица Вересковая, дом 5

СЗАО, улица Маршала Новикова, дом 5

ЮЗАО, Остафьевская улица, дом 8, корпус 2

ЦАО, Ленинский проспект, дом 6, строение 3

ЦАО, Страстной бульвар, дом 15/29, строение 1

ЦАО, улица Бакунинская, дом 100, строение 6

ЮАО, Варшавское шоссе, дом 76, корпус 2

ЮВАО, 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1

ЮЗАО, улица Винокурова, дом 2

ЮЗАО, Севастопольский проспект, дом 61, корпус 1

О графике работы каждого пункта можно подробнее узнать на сайте, а также позвонив на горячую линию: +7 499 170-02-25.

Украинские военные атаковали Курскую область утром 6 августа. Вторжение на российскую территорию Владимир Путин назвал "масштабной провокацией". На данный момент в регионе, а также приграничных с Украиной Брянской и Белгородской областях введен режим контртеррористической операции (КТО).

Чем помочь?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В штабах "Москва помогает" принимают большое количество вещей – от средств личной гигиены до детских смесей и бытовой техники.

Продукты длительного хранения:

В том числе это могут быть крупы, макароны, консервы, чай, кофе, сахар. Для детей просят приносить каши, пюре, соки, сухие смеси – молочные и безмолочные (от нуля до трех лет). Важно, чтобы срок годности продуктов составлял не менее трех месяцев.

Одежда:

Нужны новые вещи для взрослых и детей от нуля до 14 лет.

Предметы личной гигиены и средства индивидуальной защиты:

Это шампуни, зубные пасты и щетки, гели для душа, кусковое мыло и туалетная бумага. Кроме того, нужны товары для ухода за детьми и лежачими пожилыми – салфетки, очищающие пенки, подгузники и впитывающие пеленки. Плюс, это медицинские маски, антисептики и перчатки.

Постельные, душевые пренадлежности и бытовая техника:

Здесь требуются одеяла и подушки, постельное белье, полотенца и резиновые тапочки. Техника же включает электрочайники, небольшие холодильники и бытовые удлинители.

Детские канцелярские принадлежности и посуда:

Кроме того, волонтеры просят приносить книги, раскраски, игрушки и так далее, а также пластиковую посуду, пустышки и детские бутылочки.

При этом сбором гуманитарной помощи поддержка Москвы не ограничивается. Ранее Сергей Собянин сообщил, что при участии города в Курской области обустроили 24 пункта временного пребывания со всем необходимым, где могут жить до 20 тысяч человек. Кроме того, для оказания помощи региону столичные власти выделили 1 000 сотрудников комплекса городского хозяйства Москвы и 345 единиц техники. Все службы будут работать там столько, сколько нужно, подчеркнул Собянин.