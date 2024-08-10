ФПК назначила дополнительные поезда в сообщении с Курском

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Федеральная пассажирская компания (ФПК) назначила дополнительные поезда в сообщении между Курском и Москвой, сообщает пресс-служба компании.

Так, поезд № 220 Белгород – Москва будет следовать из Курска с 11 августа. Отправление стартует в 04:04, а прибытие – в 16:43.

В свою очередь, поезд № 236 Курск – Москва будет работать с 11 по 14 августа. Рейс отправится в 20:20, прибытие в пункт назначение в 07:40 на следующий день.

Билеты уже в продаже. Цены на них фиксированные, уточнили в компании.

Около тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить их и заставить перейти в отступление.

В рамках помощи пострадавшим Минтранс РФ принял решение о выделении необходимого количества транспорта для жителей, покидающих приграничье Курской области.

Помимо этого, стартовал сбор необходимых вещей в 14 штабах "Москва помогает". Так, скоро из столицы отправятся людям такие необходимые товары, как продукты питания, одежду, средства личной гигиены, хозяйственные товары и многое другое.