Минтранс РФ выделит транспорт для покидающих приграничье Курской области жителей

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Минтранс РФ выделит необходимое количество транспорта для жителей, покидающих приграничье Курской области, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Старовойт провел совещание по транспортной безопасности с врио губернатора Алексеем Смирновым. Министр транспорта РФ также привез в область гуманитарную помощь в виде 16 тонн товаров первой необходимости и продовольствия долгого срока хранения.

"Этот вклад нам удалось внести за счет добровольных пожертвований – и хотел бы поблагодарить всех, кто не остался равнодушен", – уточнил Старовойт.

Помимо этого, он встретился с представителями Курской народной дружины "Патриот", которая активно помогала в организации выезда жителей и патрулировании.

"Сейчас мы все должны помогать друг другу. Сила – в совместных усилиях", – заключил Старовойт.

Около тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить их и заставить перейти в отступление.

В результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали.

На территории Курской области, а также в Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

В рамках помощи пострадавшим стартовал сбор необходимых вещей в 14 штабах "Москва помогает". Так, скоро из столицы отправятся людям такие необходимые товары, как продукты питания, одежду, средства личной гигиены, хозяйственные товары и многое другое.

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