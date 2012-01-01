Белый дом: США намерены запросить информацию у Киева по вылазке ВСУ в Курскую область

ВСУ предприняли попытку атаковать Курскую область, используя пехоту, технику и огневую поддержку. По последним данным, погибли пять местных жителей, еще 24 пострадали, в том числе дети. Все экстренные службы приведены в полную готовность, сообщили власти. Что известно на данный момент – в материале Москвы 24.

Нападение

Фото: министерство обороны РФ

До тысячи украинских боевиков начали атаку Курской области утром 6 августа, чтобы взять участок территории Суджанского района, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Наступление шло не только по земле, но и поддерживалось с воздуха: в регионе неоднократно объявлялась ракетная опасность, ПВО сбивала украинские ракеты и беспилотники. Однако продвижения ВСУ вглубь территории России не допущено, подчеркнул Герасимов.

"Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", – заявил он на совещании Владимира Путина с руководителями силовых структур.

При этом в Минобороны подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Владимир Путин назвал случившееся "масштабной провокацией".





Владимир Путин президент РФ Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.

Известно о погибших среди гражданского населения, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Еще 24 местных жителя пострадали, в том числе шесть детей, рассказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Он уточнил, что 13 человек госпитализированы и среди них есть три ребенка. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии.



Новости регионов: 24 человека пострадали при атаке ВСУ в Курской области

Среди погибших есть водитель и фельдшер скорой помощи (по ним ударили ВСУ около города Суджа), а также водители легкового автомобиля (удар беспилотника по селу Комаровка) и микроавтобуса (попадание БПЛА рядом с селом Нехаевка). Кроме того, во время обстрела Суджи погибла девушка. Глава региона в своем телеграм-канале принес искренние соболезнования родственникам жертв украинской атаки.

По его словам, из приграничных районов вывезли более 200 человек, еще нескольким тысячам помогли выехать на личном транспорте. При необходимости их заселяют в подготовленные пункты временного размещения, обеспеченные всем необходимым. На время напряженной обстановки в области отменили все массовые мероприятия. Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле и пообещал поддержку по всем направлениям, заверил Смирнов.

При этом на фоне атаки ВСУ в Сети начали рассылать дипфейк с врио губернатора региона, на котором он призывает всех мужчин старше 18 прийти в курские военкоматы и получить оружие. Власти региона подобные публикации опровергли.

"Украинские спецслужбы взяли картинку видеообращения и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети. Будьте внимательны, наш противник готовит и другие информационные вбросы!" – сказано в сообщении официального телеграм-канала властей Курской области.

В штатном режиме продолжает работать Курская АЭС, сказано в телеграм-канале концерна "Росэнергоатом". Также без сбоев функционирует участок Московской железной дороги в регионе, сказали ТАСС в пресс-службе МЖД. В ситуации с атакой на российское приграничье уже разбирается Следственный комитет: возбуждены уголовные дела по таким статьям, как теракт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие, сообщили в ведомстве.

При этом в Белом доме заявили, что США запросят у Киева информацию о вылазке ВСУ в Курскую область. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что позиция Штатов по применению американского оружия по территории РФ не претерпела изменений.

Пришли на помощь

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую область попыткой показать хоть какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов украинских войск. Однако расчеты Киева не оправдались, подчеркнула она.

"Все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада, который продолжает покрывать своих киевских марионеток. Все это только укрепляет чувство безнаказанности украинских неонацистов, уверенных, что любое злодеяние сойдет им с рук", – сказано в ее заявлении на сайте МИД.

Также Захарова добавила в своем телеграм-канале, что Владимир Зеленский направил своих граждан "на мясорубку" ради того, чтобы "под шумок" продлить мобилизацию на Украине еще на три месяца – такой закон он подписал 7 августа. В то же время командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что цель атаки – отвлечь внимание ВС РФ от других территорий.

"Противник пытается оттянуть наши силы, которые сегодня активно продвигаются на донецком направлении фронта, и, для того чтобы их остановить, оттянув оттуда силы и средства, противник пытается нас растянуть на каком-то участке. Но ресурсов у нас и так достаточно для того, чтобы не снимать оттуда никаких ресурсов", – заявил Алаудинов.

Координировать работу по оказанию помощи жителям Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову. Он уже заявил, что Минфину поручено перевести первый транш на 1,8 миллиарда рублей, который пойдет на сертификаты для переселения жителей. Все экстренные службы в Курской области по решению региональных властей переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Также дополнительные силы перебросил Минздрав РФ.



Алексей Кузнецов помощник главы Минздрава РФ Для поддержки медицинских работников Курской области в регион по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена бригада медицинских специалистов федеральных центров. Оказание медицинской помощи координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Губернатор призвал местных жителей помочь пополнить запасы донорской крови. По данным регионального правительства, за первую половину 7 августа более двухсот человек сдали 30 литров крови.

На помощь Курской области откликнулась и Москва.

"В поддержку коллегам в Курской области направляем в регион московских врачей. Окажем всю необходимую медицинскую помощь. Готовы принять на лечение пострадавших в Москве. Выражаю слова поддержки жителям Курской области. Подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы", – подчеркнул Сергей Собянин.

В свою очередь, губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал в своих соцсетях, что регион уже разместил первую группу эвакуированных жителей приграничных районов. Оказать всю необходимую помощь распорядился и глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Соболезнования погибшим также принес губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: в своем телеграм-канале он написал, что город направил в Курскую область своих врачей и готов принять детей из региона.

Кроме того, свою помощь предложили главы многих других российских субъектов. Власти Курской области уже поблагодарили всех своих коллег за помощь.