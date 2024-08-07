Более 20 человек пострадали в результате обстрелов ВСУ в Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате обстрелов территории Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения и травмы получили 24 человека, среди которых оказалось 6 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

При этом 13 из пострадавших потребовалась госпитализация. В их числе в больницы были направлены трое детей.

Врачи оценивают состояние одного из взрослых раненых как тяжелое. По словам Кузнецова, пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме. Местные врачи участвуют в телемедицинских консультациях со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава.

"Для поддержки медицинских работников Курской области в регион по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена бригада медицинских специалистов федеральных центров", – добавил он.

Кузнецов также отметил, что оказание медицинской помощи раненым координирует Федеральный центр медицины катастроф ведомства.

6 августа около 300 боевиков ВСУ атаковали границу в Курской области. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. Врио главы региона Алексей Смирнов перевел экстренные службы области на усиленный режим работы.

Позже украинская ДРГ отступила на свою территорию. Следственный комитет РФ пообещал установить всех причастных к атаке на Курскую область, а также обстоятельства происшествия.