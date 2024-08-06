Храмы Горнальского мужского монастыря разрушены при обстреле ВСУ Курской области

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Братские корпуса Горнальского Свято-Николаевского монастыря повреждены и два храма были разрушены в Курской области из-за обстрела ВСУ. Об этом заявил настоятель Горнальского Свято-Николаевского монастыря игумен Питирим.

"Пострадавших, слава Богу, нет. Разрушены оба храма монастыря, братские корпуса пострадали, люди все живы", – приводит его слова ТАСС.

Игумен также сообщил, что на данный момент из монастыря пока нет возможности эвакуироваться.

6 августа примерно 300 боевиков 22-й механизированной бригады ВСУ проникли в Курскую область. Столкновения между украинской ДРГ и ВС РФ произошли в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных на границе России и Украины.

После ударов артиллерии, армейской авиации и дронов ДРГ отступила на территорию Украины.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что по состоянию на вечер 6 августа обстановка на российско-украинской границе в районе Курской области продолжает быть напряженной. По его словам, пограничные службы и Минобороны РФ продолжают отбивать украинские формирования, которые пытаются проникнуть на территорию Курской области.