МИД РФ объяснил атаку ВСУ на Курскую область попыткой посеять панику

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Своей атакой на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались посеять панику среди жителей региона, объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"(Они попытались. – Прим. ред.) продемонстрировать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ в зоне конфликта. Очевидно, что и здесь расчеты неонацистов не оправдались", – говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

Она подчеркнула, что Киев продолжает атаковать мирных жителей российских городов и сел, совершая акты террора против гражданского населения. Она напомнила, что российские военные дали отпор противнику, который понес существенные потери.

Преступления киевского режима происходят на фоне молчания Запада, что только укрепляет чувство безнаказанности ВСУ, уверена Захарова.

"Призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима", – сказала представитель дипломатического ведомства.

Также Захарова отметила, что эти факты в очередной раз подтверждают актуальность задач СВО по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с ее территории. Все они обязательно будут выполнены, уверена она.

Ранее Захарова объяснила отправку украинцев в Курскую область тем, что президент страны Владимир Зеленский решил таким образом продлить мобилизацию в стране еще на 3 месяца.

Около 300 украинских боевиков проникли на территорию российского региона 6 августа. В результате боевые столкновения прошли в нескольких населенных пунктах в районе границы Курской области. Потери ВСУ за последние сутки составили до 260 боевиков и 50 единиц техники, включая 7 танков и 8 БТР.

Российским войскам удалось не допустить продвижения украинских военных на территорию РФ. Число пострадавших в результате атак достигло 28 человек. Сергей Собянин уже выразил готовность Москвы принять на лечение пострадавших. Также Владимир Путин дополнительно призвал глав остальных субъектов России оказать помощь пострадавшему региону и его жителям.

