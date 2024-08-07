Смирнов: жителей обстреливаемых территорий Курской области вывозят в безопасное место

Фото: телеграм-канал "СВЕЖЕСТИ"

Жителей обстреливаемых территорий приграничья Курской области начали вывозить в безопасное место, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

За ночь из зоны боевых действий автобусами и на личном транспорте вывезли более 200 человек. В течение суток при помощи властей на личном транспорте из зоны обстрелов выехали несколько тысяч человек.

Для них подготовили пункты временного размещения на более 2,5 тысячи мест. В настоящее время в пунктах дополнительно размещены 302 человека, в том числе 121 ребенок. Они обеспечены запасом воды, продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости. С жителями работают психологи. Кроме того, эвакуированных готовы разместить на своей территории и представители других регионов России. По словам Смирнова, это подтвердили губернаторы многих регионов страны.

Для помощи пострадавшим в регион выехали врачи из Москвы и Санкт-Петербурга – всего 16 высококвалифицированных специалистов. Федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и оказывает другую помощь. В частности, в регион привезли несколько автомобилей скорой помощи.

В пунктах временного размещения будут работать специалисты государственного юридического бюро "Юрмобиль", которые помогут решить вопросы с выплатами пенсий, пособий или оформлением документов. Также там будет работать автопоезд регионального министерства здравоохранения.

В Курской области отменили проведение всех массовых мероприятий, однако Смирнов заверил, что обстановка в регионе контролируемая. По словам врио губернатора, ночью по телефону он доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, который держит ситуацию на личном контроле.

"Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям", – добавил Смирнов.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в спасательной операции. Отдельную благодарность врио губернатора выразил ребятам из добровольной народной дружины курского центра "Патриот".

Все, у кого есть желание оказать помощь, могут это сделать через сбор, который власти объявили 1 июня совместно с Народным фронтом. Вещи, предметы гигиены или продукты питания можно передать на базу аварийно-спасательной службы по адресу улица 50 лет Октября, 177.

Около 300 боевиков ВСУ пересекли границу Курской области накануне, 6 августа. В результате между украинской ДРГ и ВС РФ произошли столкновения в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Потери ВСУ в районе Курской области за последние сутки составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники. На данный момент российская армия вместе с пограничными службами продолжает ликвидировать вооруженные формирования ВСУ рядом с границей между Россией и Украиной.

С помощью ударов авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ не допустили продвижения украинских военных на российскую территорию. Также им удалось нанести огневое поражение по резервам противника в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области.

В результате массированных атак ВСУ на Курскую область пострадали 28 человек. В основном пострадавшие проживают в Суджанском и Кореневском районах. Экстренные службы региона работают в усиленном режиме.

Следственный комитет РФ пообещал установить всех причастных к атаке на Курскую область, а также обстоятельства происшествия.

