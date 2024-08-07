Путин назвал произошедшее в Курской области провокацией Киева

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Начав неизбирательную стрельбу в Курской области, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

Глава России уточнил, что стрельба со стороны ВСУ ведется из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам и машинам скорой помощи. В связи с этим Путин поручил нескольким гражданским ведомствам обеспечить оказание необходимой помощи жителям области.

"Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова ", – добавил лидер РФ.

О проникновении около 300 боевиков ВСУ на территорию Курской области стало известно 6 августа. В результате между украинской диверсионно-разведывательной группой и российскими военными произошли столкновения в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Спустя время противник начал постепенно отступать на территорию Украины. Однако бои до сих пор продолжаются. Потери ВСУ за последние сутки уже составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники.

В результате не прекращающихся с 6 августа атак ВСУ на Курскую область пострадали 28 человек. В основном они проживали в Суджанском и Кореневском районах. Экстренные службы региона в связи с этим были переведены на усиленный режим работы.

Сейчас жителей обстреливаемых территорий приграничья Курской области начали вывозить в безопасное место. Так, за ночь из зоны боевых действий автобусами и на личном транспорте эвакуированы свыше 200 человек.

В течение суток при помощи властей на личном транспорте из зоны обстрелов выехали несколько тысяч человек. Для них подготовили пункты временного размещения на более 2,5 тысячи мест. Из-за неспокойной обстановки в регионе отменили все массовые мероприятия.