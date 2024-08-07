Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Кроме того, столица в помощь коллегам направляет в регион московских врачей. Мэр пообещал оказать всю необходимую медицинскую помощь.

"Выражаю слова поддержки жителям Курской области. Подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы", – заявил Собянин.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что для помощи пострадавшим в регион выехали врачи из Москвы и Санкт-Петербурга – всего 16 высококвалифицированных специалистов.

По его словам, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и оказывает другую помощь. В частности, в регион привезли несколько автомобилей скорой помощи.

О проникновении около 300 боевиков ВСУ на территорию Курской области стало известно 6 августа. В результате между украинской диверсионно-разведывательной группой и российскими военными произошли столкновения в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Спустя время противник начал постепенно отступать на территорию Украины, однако бои до сих пор продолжаются. Потери ВСУ за последние сутки уже составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники.

В результате не прекращающихся атак на область пострадали 28 человек. В основном они проживали в Суджанском и Кореневском районах. Экстренные службы региона в связи с этим были переведены на усиленный режим работы.

Жителей обстреливаемых территорий приграничья Курской области начали вывозить в безопасное место. За ночь из зоны боевых действий автобусами и на личном транспорте эвакуированы свыше 200 человек.

В течение суток из зоны обстрелов выехали несколько тысяч человек. Для них подготовили пункты временного размещения на более 2,5 тысячи мест. Из-за неспокойной обстановки в регионе отменили все массовые мероприятия.