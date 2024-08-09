Владельцы столичных магазинов оказывают помощь участникам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владельцы магазинов Москвы направляют множество необходимых продуктов и товаров в зону спецоперации (СВО). От них поступает до нескольких тонн гуманитарной помощи в месяц, передает портал мэра и правительства столицы.

Благодаря им российские военные получают автозапчасти, постельное белье, лекарства, консервы, сухие пайки, бытовую химию и маскировочные сети. Время от времени предприниматели удовлетворяют и нестандартные запросы. Например, они поставляют в зону СВО строительные материалы.

Так, один из строительных магазинов столицы передал бойцам 2-й Таманской дивизии тонну различных материалов, а магазин автомобильных товаров отправил 200 различных инструментов в 1 199-й мотострелковый полк. Вместе с тем московский автосалон передал военнослужащим циркулярную пилу и саморезы, а бизнесмен Арарат Гонян направил 252-му и 283-му полкам две бензопилы.

Военные из других подразделений обращались к компании по продаже электротоваров с просьбой о поставках различной электрики, в том числе ламп, светильников, проводов и инструментов для оборудования блиндажей. Вместе с тем магазин бытовых мелочей передал в Луганскую область удлинители.

Помогают российским бойцам и торговые центры. Например, комплекс из Савеловского района направил в зону СВО пауэрбанки и кабели для телефонов, а центр из района Люблино передал в качестве гумпомощи генераторы и брус.

При этом наиболее популярными товарами, которые направляются в зону СВО, являются продукты питания. Многие предприниматели и владельцы магазинов регулярно передают туда еду длительного хранения.

Так, крупный московский рынок отправил сухофрукты, орехи, мясные и рыбные консервы, консервированные горошек и кукурузу. Вместе с тем магазины у дома выделили для военных лапшу быстрого приготовления.

Также в число наиболее востребованных продуктов вошли гречка и прочие крупы, подсолнечное масло, хлеб и вода. При этом вместе с продуктами в зону СВО направляются грелки и газовые баллоны, которые позволяют приготовить еду.

Многие магазины направляют в качестве гумпомощи сладости. Для этого они выделяют из своей продукции фруктовое пюре, мед, протеиновые батончики, сгущенку, сахар, печенье, конфеты и шоколад. Как правило, к такому грузу прилагается чай или кофе. При этом некоторые универсамы кладут в посылки энергетические напитки, которые пользуются большой популярностью на передовой.

Нередко в коробках с гуманитарными грузами оказываются салфетки и одноразовая посуда.

Помощь направляется не только самим военным, но и их родным, которые живут в зоне боевых действий. В связи с этим к сбору помощи подключаются и непродуктовые торговые точки. Например, работающий в Москве книжный магазин направил одному из госпиталей 100 книг. Кроме того, торговые центры передали в Луганск канцтовары для творчества, тетради, ручки и карандаши.

Нередко в качестве гуманитарной помощи семьям военных направляют и гигиенические принадлежности. К примеру, магазин фиксированных цен отправил в зону СВО шампуни, гели для душа, мыло, дезодоранты, носки, влажные салфетки, станки и пену для бритья. В свою очередь, магазины хозтоваров добавляют к гуманитарному грузу мочалки, зубную пасту и щетки. Также торговые центры передают нижнее и постельное белье, носки и упаковки сухого душа.

Многие магазины отправляют в зону спецоперации большое количество одежды, среди которой можно найти шапки, термобелье, куртки, дождевики, перчатки и балаклавы, а также сапоги и берцы.

Помогают российским военным и их семьям и специализированные магазины товаров для дома. Они передают в зону боевых действий дополнительные комплекты постельного белья и одеяла.

Многие столичные предприниматели стремятся внести посильный вклад в обеспечение бойцов необходимыми им вещами. Даже небольшие торговые точки, как правило, передают в качестве гуманитарной помощи часть своего ассортимента, а крупные ТЦ собирают для отправки в зону СВО полный комплект необходимых товаров.

Между тем многие предприниматели поддерживают сотрудничество с благотворительными фондами, направляя через них денежные средства на нужды участников СВО. Например, таким образом бойцам помогает руководство одного из московских кафетериев, а москвичка Юлия Черных создает своими руками свечи и направляет деньги от их продажи на благотворительность.

